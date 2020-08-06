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За останні пів року кількість
будівництв скоротилася на...

За останні пів року кількість будівництв скоротилася на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 09:59

За останні пів року кількість будівництв скоротилася на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це під час круглого столу до Дня будівельника розповів Міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов, передає кореспондент УНН.

Дивися повний текст За останні пів року кількість будівництв скоротилася на 10% - Мінрегіон.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 09:59

Да ожидалось что все станет. Но нет - 10% это не критично. Особенно если участь, что наш народ даже в карантин не может без отдыха на морях. А значит не все так с финансами критично.
RO41m
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 10:18

  RO41m написав:Да ожидалось что все станет. Но нет - 10% это не критично. Особенно если участь, что наш народ даже в карантин не может без отдыха на морях. А значит не все так с финансами критично.

Наш человек будит ишачить целый год, чтобы потом оторваться по полной на неделю, вторую. :D
Зе-Чмо
p_a_l
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