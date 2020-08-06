Про це під час круглого столу до Дня будівельника розповів Міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов, передає кореспондент УНН.
Дивися повний текст За останні пів року кількість будівництв скоротилася на 10% - Мінрегіон.
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Додано: Пон 10 сер, 2020 09:59
За останні пів року кількість будівництв скоротилася на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За останні пів року кількість будівництв скоротилася на 10% - Мінрегіон.
Додано: Пон 10 сер, 2020 09:59
Да ожидалось что все станет. Но нет - 10% это не критично. Особенно если участь, что наш народ даже в карантин не может без отдыха на морях. А значит не все так с финансами критично.
Додано: Пон 10 сер, 2020 10:18
Наш человек будит ишачить целый год, чтобы потом оторваться по полной на неделю, вторую.
Зе-Чмо
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