Національна служба здоров'я України (НСЗУ) пропонує в 2021 році збільшити тариф на медичну допомогу при пологах в три рази - до 24 тис. Грн.
Дивися повний текст НСЗУ пропонує в 2021 році збільшити тариф на медичну допомогу при пологах втричі.
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Додано: Пон 10 сер, 2020 10:16
НСЗУ пропонує в 2021 році збільшити тариф на медичну...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НСЗУ пропонує в 2021 році збільшити тариф на медичну допомогу при пологах втричі.
Додано: Пон 10 сер, 2020 10:16
Толи еще будет. Нас к этому за гнузду ведут.
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