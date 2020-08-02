RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
НСЗУ пропонує в 2021 році
збільшити тариф на медичну...

НСЗУ пропонує в 2021 році збільшити тариф на медичну...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 10:16

НСЗУ пропонує в 2021 році збільшити тариф на медичну...

Пропонуємо до обговорення:
Національна служба здоров'я України (НСЗУ) пропонує в 2021 році збільшити тариф на медичну допомогу при пологах в три рази - до 24 тис. Грн.

Дивися повний текст НСЗУ пропонує в 2021 році збільшити тариф на медичну допомогу при пологах втричі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89725
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 10:16

Толи еще будет. Нас к этому за гнузду ведут.
https://www.youtube.com/watch?v=z9tmZYXzSeI
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3013
З нами з: 15.02.11
Подякував: 32 раз.
Подякували: 600 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Укртелеком" Ахметова пропонує, щоб Кабмін заплатив 1,4... 1, 2, 3
R2 » П'ят 31 лип, 2020 10:50
28 1418
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 сер, 2020 10:22
_hunter
НСЗУ хоче втричі збільшити базову ставку на оплату...
R2 » Сер 05 сер, 2020 13:52
1 64
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 сер, 2020 13:52
p_a_l
Як буде змінюватися ЄСВ для ФОП з 2021 до 2023 року
R2 » Нед 02 сер, 2020 00:56
1 125
Переглянути останнє повідомлення
Нед 02 сер, 2020 00:56
freeze

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (88547)
10.08.2020 10:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.