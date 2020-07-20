Вчені планують підключати дерева до 5G.
Дивися повний текст До 5G будуть підключені навіть дерева.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 сер, 2020 10:23
До 5G будуть підключені навіть дерева
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст До 5G будуть підключені навіть дерева.
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