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До 5G будуть підключені
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До 5G будуть підключені навіть дерева
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 10:23

До 5G будуть підключені навіть дерева

Пропонуємо до обговорення:
Вчені планують підключати дерева до 5G.

Дивися повний текст До 5G будуть підключені навіть дерева.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 10:24

Всемирный заговор? Чипирование? Не. Не слыхали про такое. )))))
p_a_l
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