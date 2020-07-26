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За тиждень роботи ПРРО
фіскалізовано більше півмільйона...

За тиждень роботи ПРРО фіскалізовано більше півмільйона...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 10:34

За тиждень роботи ПРРО фіскалізовано більше півмільйона...

Пропонуємо до обговорення:
За тиждень роботи безкоштовного фіскального додатку від ДПС можливістю зареєструвати та застосовувати ПРРО скористались 143 суб’єкти господарювання, якими зареєстровано 26,3 тис. ППРО. При цьому фіскалізовано більше півмільйона чеків (631 тис.).

Дивися повний текст За тиждень роботи ПРРО фіскалізовано більше півмільйона чеків - Мінфін.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 10:34

Этими 25000 нас кормят целую неделю.
Зарегились для удобства те у кого уже были кассовые аппараты.
Ни один из моих знакомых предпринимателей не спешит что либо делать. Всем пофиг.
p_a_l
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