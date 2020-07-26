|
|
За тиждень роботи ПРРО фіскалізовано більше півмільйона...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 сер, 2020 10:34
Пропонуємо до обговорення:
За тиждень роботи безкоштовного фіскального додатку від ДПС можливістю зареєструвати та застосовувати ПРРО скористались 143 суб’єкти господарювання, якими зареєстровано 26,3 тис. ППРО. При цьому фіскалізовано більше півмільйона чеків (631 тис.).
Дивися повний текст За тиждень роботи ПРРО фіскалізовано більше півмільйона чеків - Мінфін
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89725
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 10 сер, 2020 10:34
Этими 25000 нас кормят целую неделю.
Зарегились для удобства те у кого уже были кассовые аппараты.
Ни один из моих знакомых предпринимателей не спешит что либо делать. Всем пофиг.
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 3013
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 600 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор