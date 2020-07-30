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У тісноті, зате дешевше: який
податок на нерухомість...

У тісноті, зате дешевше: який податок на нерухомість...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 10:46

У тісноті, зате дешевше: який податок на нерухомість...

Пропонуємо до обговорення:
Податок на нерухомість – це податок, який в Україні мають оплачувати власники нерухомості щороку. При цьому, неважливо, чи є людина резидентом або нерезидентом країни.

Дивися повний текст У тісноті, зате дешевше: який податок на нерухомість мають сплатити українці.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 10:46

4723? А податок то за 2019р.
vinoverk
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