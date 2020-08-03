Більшість інвесторів вважають, що вакцину від коронавірусу широко розповсюджуватимуть не раніше липня 2021.
Дивися повний текст Коли з'явиться вакцина від COVID-19: прогнози інвесторів і Goldman Sachs.
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Додано: Пон 10 сер, 2020 12:02
Коли з'явиться вакцина від COVID-19: прогнози інвесторів...
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Дивися повний текст Коли з'явиться вакцина від COVID-19: прогнози інвесторів і Goldman Sachs.
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