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Коли з'явиться вакцина від
COVID-19: прогнози інвесторів...

Коли з'явиться вакцина від COVID-19: прогнози інвесторів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 12:02

Коли з'явиться вакцина від COVID-19: прогнози інвесторів...

Пропонуємо до обговорення:
Більшість інвесторів вважають, що вакцину від коронавірусу широко розповсюджуватимуть не раніше липня 2021.

Дивися повний текст Коли з'явиться вакцина від COVID-19: прогнози інвесторів і Goldman Sachs.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 12:02

Это же сколько ещё волн до июля 2021 г. придумывать будут.
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