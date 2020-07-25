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Microsoft не дозволить користувачам видаляти новий Edge...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 сер, 2020 12:15
Пропонуємо до обговорення:
Microsoft продовжує розгортання нового браузера Edge на базі Chromium за допомогою накопичувального оновлення, яке поступово поширюється серед користувачів Windows 10.
Дивися повний текст Microsoft не дозволить користувачам видаляти новий Edge з Windows 10
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Додано: Пон 10 сер, 2020 12:15
От чому треба переходити на Linux: щоб ти керував системою, а не вона тобою.
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Sergius
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