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Microsoft не дозволить
користувачам видаляти новий Edge...

Microsoft не дозволить користувачам видаляти новий Edge...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 12:15

Microsoft не дозволить користувачам видаляти новий Edge...

Пропонуємо до обговорення:
Microsoft продовжує розгортання нового браузера Edge на базі Chromium за допомогою накопичувального оновлення, яке поступово поширюється серед користувачів Windows 10.

Дивися повний текст Microsoft не дозволить користувачам видаляти новий Edge з Windows 10.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 12:15

От чому треба переходити на Linux: щоб ти керував системою, а не вона тобою.
Sergius
 
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