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Microsoft не дозволить
користувачам видаляти новий Edge...

Microsoft не дозволить користувачам видаляти новий Edge...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 12:15

Microsoft не дозволить користувачам видаляти новий Edge...

Пропонуємо до обговорення:
Microsoft продовжує розгортання нового браузера Edge на базі Chromium за допомогою накопичувального оновлення, яке поступово поширюється серед користувачів Windows 10.

Дивися повний текст Microsoft не дозволить користувачам видаляти новий Edge з Windows 10.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 12:15

От чому треба переходити на Linux: щоб ти керував системою, а не вона тобою.
Sergius
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 13:16

да до лампочки.... все равно будет устанавливаться Chrome или даже Brave и активироваться как браузер по умолчанию.... а потом, через полгода после выдачи ноутбука пользователю, там уже появятся Яндекс.Браузер, Мейл.Ру Комета, Avast Safe Browser и прочая малварь из "рунета" для любителей ВК и Одноклассников ))
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 13:19

Якщо всі перейдуть на лінукс, то з чим будемо порівнювати якість лінукса? Монополія - зло.

От мені, наприклад, дуже не подобається інтерфейс опен офісу. Є з чим порівняти. Це допомагає генерувати ідеї для покращення, а не тільки критикувати.

А про те, що він10 керує вами і це не змінити - вердикт від профанів. Знання - сила. А знання + файрвол - сила у кубі.
kolodka_eduard
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