Держпідприємство Укрпошта до кінця року запустить 500 нових пересувних поштових відділень в шести областях.
Дивися повний текст Укрпошта запустить 500 мобільних відділень.
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Додано: Пон 10 сер, 2020 12:47
Укрпошта запустить 500 мобільних відділень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Укрпошта запустить 500 мобільних відділень.
Додано: Пон 10 сер, 2020 12:47
теперь не только долго ждать посылку но еще и бегать за ними придется ...
Додано: Пон 10 сер, 2020 12:49
еще вариант - можно не останавливаться и проезжать через село, получатель должен догнать на машине и синхронизироваться по скорости ...
Додано: Пон 10 сер, 2020 12:59
А то! -- такие идиоты, не могли до простого решения додуматься: тупо закрыть "лишние" отделения -- пусть народ сам со своих сел в областные центры шурует за своими пенсиями/посылками.
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