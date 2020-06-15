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Укрпошта запустить 500
мобільних відділень

Укрпошта запустить 500 мобільних відділень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 12:47

Укрпошта запустить 500 мобільних відділень

Пропонуємо до обговорення:
Держпідприємство Укрпошта до кінця року запустить 500 нових пересувних поштових відділень в шести областях.

Дивися повний текст Укрпошта запустить 500 мобільних відділень.
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 12:47

теперь не только долго ждать посылку но еще и бегать за ними придется ...
hlaaluu
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 12:49

еще вариант - можно не останавливаться и проезжать через село, получатель должен догнать на машине и синхронизироваться по скорости ...
hlaaluu
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 12:59

  hlaaluu написав:еще вариант - можно не останавливаться и проезжать через село, получатель должен догнать на машине и синхронизироваться по скорости ...

А то! -- такие идиоты, не могли до простого решения додуматься: тупо закрыть "лишние" отделения -- пусть народ сам со своих сел в областные центры шурует за своими пенсиями/посылками.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 16:30

Re: опт на все

  _hunter написав:народ сам со своих сел в областные центры шурует за своими пенсиями/посылками.

Пенсии на картку. А гроши з картки у АТБ у касира.
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 17:59

  sal написав:
  _hunter написав:народ сам со своих сел в областные центры шурует за своими пенсиями/посылками.

Пенсии на картку. А гроши з картки у АТБ у касира.

Одна проблема: в селе что банкомат что ближайшее АТБ как раз в том же рай/обл-центре...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 10:09

Re: село и сёла

  _hunter написав:ближайшее АТБ как раз в том же рай/обл-центре..

и работа там же
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 10:36

  sal написав:
  _hunter написав:ближайшее АТБ как раз в том же рай/обл-центре..

и работа там же

Так я же о том же: еще и дома туда же перенести -- и все. Заодно и проблема интернизации сел (из соседней ветки) отпадет -- все довольны...
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 12:48

  _hunter написав:А то! -- такие идиоты, не могли до простого решения додуматься: тупо закрыть "лишние" отделения -- пусть народ сам со своих сел в областные центры шурует за своими пенсиями/посылками.

Вопрос: почему в селе есть отделение "Новой почты" и при этом закрывается отделение "Укрпочты"? Почему "Новая почта" может прибыль получать, а "Укрпочта" - нет... ? Сейчас закупят автомобили под откаты, затем разведут руками - ну не получилось ...
hlaaluu
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 13:00

  hlaaluu написав:
  _hunter написав:А то! -- такие идиоты, не могли до простого решения додуматься: тупо закрыть "лишние" отделения -- пусть народ сам со своих сел в областные центры шурует за своими пенсиями/посылками.

Вопрос: почему в селе есть отделение "Новой почты" и при этом закрывается отделение "Укрпочты"? Почему "Новая почта" может прибыль получать, а "Укрпочта" - нет... ? Сейчас закупят автомобили под откаты, затем разведут руками - ну не получилось ...

А конкретнее можно -- что это за село такое? -- но, такое может быть как минимум потому, что Укрпочта еще и "курьерской" доставкой обязана заниматься, а "Новая" -- нет.
_hunter
 
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