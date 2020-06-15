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Укрпошта запустить 500 мобільних відділень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 сер, 2020 12:47
Пропонуємо до обговорення:
Держпідприємство Укрпошта до кінця року запустить 500 нових пересувних поштових відділень в шести областях.
Дивися повний текст Укрпошта запустить 500 мобільних відділень
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Додано: Пон 10 сер, 2020 12:47
теперь не только долго ждать посылку но еще и бегать за ними придется ...
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hlaaluu
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Додано: Пон 10 сер, 2020 12:49
еще вариант - можно не останавливаться и проезжать через село, получатель должен догнать на машине и синхронизироваться по скорости ...
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hlaaluu
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Додано: Пон 10 сер, 2020 12:59
hlaaluu написав:
еще вариант - можно не останавливаться и проезжать через село, получатель должен догнать на машине и синхронизироваться по скорости ...
А то! -- такие идиоты, не могли до простого решения додуматься: тупо закрыть "лишние" отделения -- пусть народ сам со своих сел в областные центры шурует за своими пенсиями/посылками.
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_hunter
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Додано: Пон 10 сер, 2020 16:30
_hunter написав:
народ сам со своих сел в областные центры шурует за своими пенсиями/посылками.
Пенсии на картку. А гроши з картки у АТБ у касира.
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sal
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Додано: Пон 10 сер, 2020 17:59
sal написав: _hunter написав:
народ сам со своих сел в областные центры шурует за своими пенсиями/посылками.
Пенсии на картку. А гроши з картки у АТБ у касира.
Одна проблема: в селе что банкомат что ближайшее АТБ как раз в том же рай/обл-центре...
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_hunter
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Додано: Вів 11 сер, 2020 10:09
_hunter написав:
ближайшее АТБ как раз в том же рай/обл-центре..
и работа там же
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sal
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Додано: Вів 11 сер, 2020 10:36
sal написав: _hunter написав:
ближайшее АТБ как раз в том же рай/обл-центре..
и работа там же
Так я же о том же: еще и дома туда же перенести -- и все. Заодно и проблема интернизации сел (из соседней ветки) отпадет -- все довольны...
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_hunter
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Додано: Вів 11 сер, 2020 12:48
_hunter написав:
А то! -- такие идиоты, не могли до простого решения додуматься: тупо закрыть "лишние" отделения -- пусть народ сам со своих сел в областные центры шурует за своими пенсиями/посылками.
Вопрос: почему в селе есть отделение "Новой почты" и при этом закрывается отделение "Укрпочты"? Почему "Новая почта" может прибыль получать, а "Укрпочта" - нет... ? Сейчас закупят автомобили под откаты, затем разведут руками - ну не получилось ...
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hlaaluu
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Додано: Вів 11 сер, 2020 13:00
hlaaluu написав: _hunter написав:
А то! -- такие идиоты, не могли до простого решения додуматься: тупо закрыть "лишние" отделения -- пусть народ сам со своих сел в областные центры шурует за своими пенсиями/посылками.
Вопрос: почему в селе есть отделение "Новой почты" и при этом закрывается отделение "Укрпочты"? Почему "Новая почта" может прибыль получать, а "Укрпочта" - нет... ? Сейчас закупят автомобили под откаты, затем разведут руками - ну не получилось ...
А конкретнее можно -- что это за село такое? -- но, такое может быть как минимум потому, что Укрпочта еще и "курьерской" доставкой обязана заниматься, а "Новая" -- нет.
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_hunter
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