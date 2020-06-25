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Економіка Швеції скоротилася
на 8,6%, незважаючи на...

Економіка Швеції скоротилася на 8,6%, незважаючи на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 13:04

Економіка Швеції скоротилася на 8,6%, незважаючи на...

Пропонуємо до обговорення:
Економіка Швеції в другому кварталі 2020 року скоротилася на 8,6%, незважаючи на те, що країна не вводила жорсткого карантину.

Дивися повний текст Економіка Швеції скоротилася на 8,6%, незважаючи на відсутність локдауна.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 13:04

Ще один доказ того, що всі економіки зав'язані одна з одною, і варіант "хто в ліс, а хто по дрова" не пройде, мусять діяти узгоджено.
svyatoslav_hromyak
 
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