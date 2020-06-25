Економіка Швеції в другому кварталі 2020 року скоротилася на 8,6%, незважаючи на те, що країна не вводила жорсткого карантину.
Дивися повний текст Економіка Швеції скоротилася на 8,6%, незважаючи на відсутність локдауна.
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Додано: Пон 10 сер, 2020 13:04
Економіка Швеції скоротилася на 8,6%, незважаючи на...
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Дивися повний текст Економіка Швеції скоротилася на 8,6%, незважаючи на відсутність локдауна.
Додано: Пон 10 сер, 2020 13:04
Ще один доказ того, що всі економіки зав'язані одна з одною, і варіант "хто в ліс, а хто по дрова" не пройде, мусять діяти узгоджено.
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