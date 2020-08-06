RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Toshiba назавжди
покидає ринок ноутбуків

Toshiba назавжди покидає ринок ноутбуків
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 13:24

Toshiba назавжди покидає ринок ноутбуків

Пропонуємо до обговорення:
Toshiba офіційно оголосила про завершення своєї 35-річної кар'єри в якості виробника портативних ПК.

Дивися повний текст Toshiba назавжди покидає ринок ноутбуків.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89732
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 13:25

зато никто не выдерживает конкуренции Acer - компании, которая предлагает специальные модели для госзакупок в сфере образования... недавно выбрал для школы отличные ноутбуки Делл, выставили тендер на Прозорро для их закупки и начались звонки от постоянных ("правильных"!) участников с требованиями пересмотреть наши запросы, потому что под них не подходят "крутые" ноутбуки Acer, которые "полностью соответствуют приказу Министерства"... я как узнал, что там "крутого" в этих ноутбуках за те же деньги, сразу понял, что Позорро уже очевидно давно не помогает в борьбе с коррупцией, а лишь меняет схемы.... мне печально за страну и госзакупки в частности - за наши деньги нам продолжают парить дичь, ладно если бы оно было в 1.5 раза дешевле, я бы еще подумал... простите, высказался..... ))
Tamagoch
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3103
З нами з: 03.02.13
Подякував: 313 раз.
Подякували: 317 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ринок праці оживає: експерт розповіла, які працівники...
R2 » Нед 09 сер, 2020 11:56
5 668
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 сер, 2020 12:35
3x2x3x2
Motorola One Fusion + виходить на новий ринок
R2 » Чет 06 сер, 2020 22:09
4 201
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 сер, 2020 04:59
Striker
У липні істотно зріс ринок вживаних авто: що купували...
R2 » Сер 05 сер, 2020 21:52
2 85
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 сер, 2020 09:25
kolodkoviktor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.