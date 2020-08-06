Toshiba назавжди покидає ринок ноутбуків

Додано: Пон 10 сер, 2020 13:25

зато никто не выдерживает конкуренции Acer - компании, которая предлагает специальные модели для госзакупок в сфере образования... недавно выбрал для школы отличные ноутбуки Делл, выставили тендер на Прозорро для их закупки и начались звонки от постоянных ("правильных"!) участников с требованиями пересмотреть наши запросы, потому что под них не подходят "крутые" ноутбуки Acer, которые "полностью соответствуют приказу Министерства"... я как узнал, что там "крутого" в этих ноутбуках за те же деньги, сразу понял, что Позорро уже очевидно давно не помогает в борьбе с коррупцией, а лишь меняет схемы.... мне печально за страну и госзакупки в частности - за наши деньги нам продолжают парить дичь, ладно если бы оно было в 1.5 раза дешевле, я бы еще подумал... простите, высказался..... ))