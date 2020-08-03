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Як змінився попит на ремонтні
роботи та будматеріали...

Як змінився попит на ремонтні роботи та будматеріали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 13:26

Як змінився попит на ремонтні роботи та будматеріали...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише "olx.ua".

Дивися повний текст Як змінився попит на ремонтні роботи та будматеріали (інфографіка).
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