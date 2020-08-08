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Україна цьогоріч планує
отримати ще понад $3 мільярди...

Україна цьогоріч планує отримати ще понад $3 мільярди...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 13:55

Україна цьогоріч планує отримати ще понад $3 мільярди...

Пропонуємо до обговорення:
Україна у 2020 році ще розраховує отримати кредити від МВФ, Світового банку та за новою програмою макрофінансової допомоги від ЄС на загальну суму понад 3,3 млрд доларів.

Дивися повний текст Україна цьогоріч планує отримати ще понад $3 мільярди зовнішніх запозичень – Мінфін.
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 13:55

какие есть еще амбициозные цели, кроме как клянчить вечно то у одних, то у других? Никто у этих гениев экономики не интересовался, что будет, когда оскудеет рука дающего?
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