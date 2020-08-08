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Україна цьогоріч планує отримати ще понад $3 мільярди...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 сер, 2020 13:55
Пропонуємо до обговорення:
Україна у 2020 році ще розраховує отримати кредити від МВФ, Світового банку та за новою програмою макрофінансової допомоги від ЄС на загальну суму понад 3,3 млрд доларів.
Дивися повний текст Україна цьогоріч планує отримати ще понад $3 мільярди зовнішніх запозичень – Мінфін
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R2
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Додано: Пон 10 сер, 2020 13:55
какие есть еще амбициозные цели, кроме как клянчить вечно то у одних, то у других? Никто у этих гениев экономики не интересовался, что будет, когда оскудеет рука дающего?
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sequence
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Додано: Пон 10 сер, 2020 14:07
sequence написав:
что будет, когда оскудеет рука дающего?
Это фантастика. не оскудеет никогда
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sal
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Додано: Пон 10 сер, 2020 14:16
Тю, а Штати планують отримати 2 трлн
під 0.005%
Так що Україні під 7-8 % отримає запросто, і навіть не 3 млрд, а всі 33 може отримати.
Бабла в світі дофіга.
зі. Насправді, коли прийде час віддавати, то вже доведеться дім і хату, і мати продати, щоб борги віддати...
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change_pm
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Додано: Пон 10 сер, 2020 14:38
Берем по 0,005 и продаем под 7-8!!!!!! Супер!!!!
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Галина441
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Додано: Пон 10 сер, 2020 18:36
За эту подачку, которая пойдет на погашение долга дающему, что ещё должны сделать марионетки у власти?
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hazanovich_alexey
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Додано: Пон 10 сер, 2020 20:17
МВФ та Світовий Банк під великі відсотки нам не позичатимуть, та й навіть сумнозвісні 7 з чимось від євробондів це все одно краще ніж наприклад 20-25% під які позичають зараз Аргентині
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nighthawk5
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Додано: Вів 11 сер, 2020 10:28
change_pm написав:
Тю, а Штати планують отримати 2 трлн під 0.005%
Эти 0,005% и есть стоимость выпуска 2 трлн.
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mikola963
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