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Twitter провів переговори про
можливе об'єднання з TikTok

Twitter провів переговори про можливе об'єднання з TikTok
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 14:35

Twitter провів переговори про можливе об'єднання з TikTok

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Twitter провела попередні переговори з китайським сервісом TikTok. Вона зацікавлена в американському відділенні відеододатку.

Дивися повний текст Twitter провів переговори про можливе об'єднання з TikTok.
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