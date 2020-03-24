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Twitter провів переговори про можливе об'єднання з TikTok
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 сер, 2020 14:35
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Twitter провела попередні переговори з китайським сервісом TikTok. Вона зацікавлена в американському відділенні відеододатку.
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Додано: Пон 10 сер, 2020 14:35
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