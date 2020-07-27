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В уряді заявили про суттєве
зменшення кількості...

В уряді заявили про суттєве зменшення кількості...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 14:45

В уряді заявили про суттєве зменшення кількості...

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр заявляє про суттєве зменшення кількості безробітних в Україні.

Дивися повний текст В уряді заявили про суттєве зменшення кількості безробітних в Україні.
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