Влада України керуються принципом "прогнозованості і поступовості" в питанні підвищення мінімальної заробітної плати.
Дивися повний текст \"Елемент підтримки економіки\". Шмигаль пояснив підвищення мінімалки.
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Додано: Пон 10 сер, 2020 15:42
"Елемент підтримки економіки". Шмигаль пояснив...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Елемент підтримки економіки\". Шмигаль пояснив підвищення мінімалки.
Додано: Пон 10 сер, 2020 15:42
Действительно - а как еще поддержать экономику, если нет мозгов - правильно - отобрать у последних работающих предприятий остатки денег! Это вместо того , чтоб снижать налоговый пресс, давать не на бумаге кредиты по нормальным процентам - так нет! А что еще "Шариковы" могут придумать (?) - "Взять и поделить.."
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