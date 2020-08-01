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"Елемент підтримки економіки".
Шмигаль пояснив...

"Елемент підтримки економіки". Шмигаль пояснив...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 15:42

"Елемент підтримки економіки". Шмигаль пояснив...

Пропонуємо до обговорення:
Влада України керуються принципом "прогнозованості і поступовості" в питанні підвищення мінімальної заробітної плати.

Дивися повний текст \"Елемент підтримки економіки\". Шмигаль пояснив підвищення мінімалки.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 15:42

Действительно - а как еще поддержать экономику, если нет мозгов - правильно - отобрать у последних работающих предприятий остатки денег! Это вместо того , чтоб снижать налоговый пресс, давать не на бумаге кредиты по нормальным процентам - так нет! А что еще "Шариковы" могут придумать (?) - "Взять и поделить.."
d_s_n
 
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Шмыганомика
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