Через погіршення ситуації з коронавірусом уряд вводить щоденну роботу Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Дивися повний текст В Україні змінюють стратегію щодо коронавірусу.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 сер, 2020 15:54
В Україні змінюють стратегію щодо коронавірусу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні змінюють стратегію щодо коронавірусу.
Додано: Пон 10 сер, 2020 16:00
Кроме того, премьер подчеркнул важность совершенствования так называемой системы “Выявление-тестирование-изоляция-контакты”, в частности, создание системы отслеживания контактных лиц путем опроса.
Сказочный трындун ))))
Додано: Пон 10 сер, 2020 17:29
На сегодняшний день стоимость одного теста 1800гривен.Это доступно?Это нормально?Страшно представить сколько будет стоить в Украине доза вакцины.
Додано: Пон 10 сер, 2020 17:58
Ничего представлять не нужно -- цены уже озвучивали:
https://news.finance.ua/ua/news/-/475117/
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|