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В Україні змінюють
стратегію щодо коронавірусу

В Україні змінюють стратегію щодо коронавірусу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 15:54

В Україні змінюють стратегію щодо коронавірусу

Пропонуємо до обговорення:
Через погіршення ситуації з коронавірусом уряд вводить щоденну роботу Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Дивися повний текст В Україні змінюють стратегію щодо коронавірусу.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 15:54

это стратегия?
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 16:00

Кроме того, премьер подчеркнул важность совершенствования так называемой системы “Выявление-тестирование-изоляция-контакты”, в частности, создание системы отслеживания контактных лиц путем опроса.

Сказочный трындун ))))
bulkoed
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 17:29

На сегодняшний день стоимость одного теста 1800гривен.Это доступно?Это нормально?Страшно представить сколько будет стоить в Украине доза вакцины.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 17:58

  sena_2008atp написав:На сегодняшний день стоимость одного теста 1800гривен.Это доступно?Это нормально?Страшно представить сколько будет стоить в Украине доза вакцины.

Ничего представлять не нужно -- цены уже озвучивали:
https://news.finance.ua/ua/news/-/475117/
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 06:23

Главное больше тестов, что-бы устрашающую картинку сделать и продолжить воровать из бюджета прикрываясь пандемией и борьбой с ней. Вороватые клоуны оказывается во всей Европе у власти, один Лука нормальный и детей побить не боится.
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 07:50

  Попаданец написав:Главное больше тестов, что-бы устрашающую картинку сделать и продолжить воровать из бюджета прикрываясь пандемией и борьбой с ней. Вороватые клоуны оказывается во всей Европе у власти, один Лука нормальный и детей побить не боится.

Ты переболел уже или ещё один теоретик? :lol:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 08:22

  Ukrainian написав:
  Попаданец написав:Главное больше тестов, что-бы устрашающую картинку сделать и продолжить воровать из бюджета прикрываясь пандемией и борьбой с ней. Вороватые клоуны оказывается во всей Европе у власти, один Лука нормальный и детей побить не боится.

Ты переболел уже или ещё один теоретик? :lol:

Ukrainian, а чого ти по кацапськи балакаєш?

Державну мову не знаєш?

зі. Так противно чути від Ukrainian кацапську :( фууууууууууууууууууу!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 08:34

  change_pm написав:
  Ukrainian написав:
  Попаданец написав:Главное больше тестов, что-бы устрашающую картинку сделать и продолжить воровать из бюджета прикрываясь пандемией и борьбой с ней. Вороватые клоуны оказывается во всей Европе у власти, один Лука нормальный и детей побить не боится.

Ты переболел уже или ещё один теоретик? :lol:

Ukrainian, а чого ти по кацапськи балакаєш?

Державну мову не знаєш?

зі. Так противно чути від Ukrainian кацапську :( фууууууууууууууууууу!

Запитую на мові співрозмовника.

Ти теж в теоретики записався? :lol:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 08:45

  Попаданец написав:Главное больше тестов, что-бы устрашающую картинку сделать


Если коронавирусников нет, то хоть миллионы делай тестов, их количество не увеличится.
freeze
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