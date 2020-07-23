Глубокомысленно... -- а если есть -- увеличится.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 11 сер, 2020 10:02
Додано: Вів 11 сер, 2020 10:04
Re: В Україні змінюють стратегію щодо коронавірусу
Ежедневно только с Борисполя улетает/прилетает 16 чартеров из Турции, отдыхающие не сдают ни тестов, на программу Дия не ставят на смартфон! О чем можно вообще говорить????
Додано: Вів 11 сер, 2020 10:21
Русский-родной для половины украинцев. Его предок-старославянский- использовался как письменный еще со времен Киевской руси. Это не язык меньшинств. Угнетать русский в Украине так же преступно, как и угнетать украинский.
Додано: Вів 11 сер, 2020 10:30
Так если они есть, то в чём проблема ? Зарыть голову в песок как страус ?
Градусник виноват, что у вас температура )))
Додано: Вів 11 сер, 2020 10:33
Re: изменения
стратегия изменилась:
два заболевших - закрытое метро
тысяча заболевших в день - открытое метро
Додано: Вів 11 сер, 2020 10:55
sal
Метро и другие рассадники действительно желательно закрыть и их закроют.
В первую очередь нужно контролировать суперраспостранителей, то есть всех кто контактирует с большим количеством людей.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
Додано: Вів 11 сер, 2020 10:58
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