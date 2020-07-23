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В Україні змінюють
стратегію щодо коронавірусу

В Україні змінюють стратегію щодо коронавірусу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 10:02

  freeze написав:
  Попаданец написав:Главное больше тестов, что-бы устрашающую картинку сделать


Если коронавирусников нет, то хоть миллионы делай тестов, их количество не увеличится.

Глубокомысленно... -- а если есть -- увеличится.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 10:04

Re: В Україні змінюють стратегію щодо коронавірусу

Ежедневно только с Борисполя улетает/прилетает 16 чартеров из Турции, отдыхающие не сдают ни тестов, на программу Дия не ставят на смартфон! О чем можно вообще говорить????
vetka
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 10:21

  change_pm написав:Ukrainian, а чого ти по кацапськи балакаєш?

Державну мову не знаєш?

Русский-родной для половины украинцев. Его предок-старославянский- использовался как письменный еще со времен Киевской руси. Это не язык меньшинств. Угнетать русский в Украине так же преступно, как и угнетать украинский.
di2gard
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 10:30

  _hunter написав:
  freeze написав:
  Попаданец написав:Главное больше тестов, что-бы устрашающую картинку сделать


Если коронавирусников нет, то хоть миллионы делай тестов, их количество не увеличится.

Глубокомысленно... -- а если есть -- увеличится.


Так если они есть, то в чём проблема ? Зарыть голову в песок как страус ?
Градусник виноват, что у вас температура )))
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 10:33

Re: изменения

стратегия изменилась:
два заболевших - закрытое метро
тысяча заболевших в день - открытое метро
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 10:55

sal
Метро и другие рассадники действительно желательно закрыть и их закроют.
В первую очередь нужно контролировать суперраспостранителей, то есть всех кто контактирует с большим количеством людей.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
hno3
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 10:58

  sal написав:стратегия изменилась:
два заболевших - закрытое метро
тысяча заболевших в день - открытое метро


Всё идёт волнообразно.
Следующий пункт будет - десять тысяч заболевших в день - закрытое метро.
Я думаю, особо никто не сомневается в таком развитии событий ? :mrgreen:
freeze
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  #<12
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