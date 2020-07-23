В Україні змінюють стратегію щодо коронавірусу

Додано: Вів 11 сер, 2020 10:55

sal

Метро и другие рассадники действительно желательно закрыть и их закроют.

В первую очередь нужно контролировать суперраспостранителей, то есть всех кто контактирует с большим количеством людей.

Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...