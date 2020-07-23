Глубокомысленно... -- а если есть -- увеличится.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 11 сер, 2020 10:02
Додано: Вів 11 сер, 2020 10:04
Re: В Україні змінюють стратегію щодо коронавірусу
Ежедневно только с Борисполя улетает/прилетает 16 чартеров из Турции, отдыхающие не сдают ни тестов, на программу Дия не ставят на смартфон! О чем можно вообще говорить????
Додано: Вів 11 сер, 2020 10:21
Русский-родной для половины украинцев. Его предок-старославянский- использовался как письменный еще со времен Киевской руси. Это не язык меньшинств. Угнетать русский в Украине так же преступно, как и угнетать украинский.
Додано: Вів 11 сер, 2020 10:30
Так если они есть, то в чём проблема ? Зарыть голову в песок как страус ?
Градусник виноват, что у вас температура )))
Додано: Вів 11 сер, 2020 10:33
Re: изменения
стратегия изменилась:
два заболевших - закрытое метро
тысяча заболевших в день - открытое метро
Додано: Вів 11 сер, 2020 10:55
sal
Метро и другие рассадники действительно желательно закрыть и их закроют.
В первую очередь нужно контролировать суперраспостранителей, то есть всех кто контактирует с большим количеством людей.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
Додано: Вів 11 сер, 2020 10:58
Додано: Вів 11 сер, 2020 12:41
Re: В Україні змінюють стратегію щодо коронавірусу
Слушал недавно пальчика по тв,он же Пальчевский,образованный мужичек.Так вот, он намекает что это новая масочно-психозно админ волна перед выборами сильно похожа на флуктуации соевого с посланием наших запорожских чаек в азовское море врагу навстречу перед выборами -чтобы не выбирать ."видите что творится,мир рушится..какие выборы,мы не можем бросить вас на произвол судьбы.Тоесть мы остаемся"
Додано: Вів 11 сер, 2020 12:58
В державі Україна едина державна мова - Українська. Всі інші - мови меншин, включаючи російську. Читайте конституцію.
Нажаль, перші українські президенти, кацапи по духу, не спромоглися вчасно провести повну українізацію, що б в нікого не виникало навіть такої думки:
Це логіка і мислення малоросів, які тільки і чекають, що прийде старший брат і поставить їх у стойло.
Що ж, вам ніхто, нажаль не забороняє так думати і мислити, і писати вашою рідною мовою - російською.
Тільки треба ЧЕСНО собі сказати, що Ви не українець. Максимум, малорос, а ліпше сказати, расейська консерва, яка думає, що вона українець!
Жорстоко і не толерантно? Так, але з чесного визнання, хто ти є, починаються ЗМІНИ
Додано: Вів 11 сер, 2020 14:14
Ни **а,многие родились там где был русский тотально и впитали его с детства.На суржике разговаривало только село.И если тебе за дох лет то ты уже не перестраивашься -поздно.
Но это не значит что ты не любишь землю где ты родился и ту среду в которой жил.
Не понимаю чем я меньший патриот чем тот который в шароварах гопака оттанцовывает в угоду времени?..Кто будет мерять патриотизм?..А где вы были тогда в советке,что-то не слышал такие броски речи.Это евреи сейчас кричат о патриотизме.
А я, когда Крым захватывали позвонил дежурному по городу-не кадровый ,а офицер с зеленым билетом-запас,готов выступить и все такое--"не нуждаемся"был ответ.
Так кто патриот те кто Крым сдавали,кадровые,администрация,сыловики?
Или те ,в том числе многие русскоязычные кто готов был выступить с оружием..но без приказа МО,вооружения и эшалона ничего не могли.Нам что с граблями пехом добираться до севаса
от патрийоты.
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