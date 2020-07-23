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В Україні змінюють
стратегію щодо коронавірусу

В Україні змінюють стратегію щодо коронавірусу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 14:16

  freeze написав:
  Попаданец написав:Главное больше тестов, что-бы устрашающую картинку сделать


Если коронавирусников нет, то хоть миллионы делай тестов, их количество не увеличится.

Скільки читаю про померлих від Ковіда - довга історія хвороб які тянуться роками. Але всі померли від Ковіда :roll:
Вже троє знайомих казали, як їх в лікарні просили, щоб вони признали в себе Ковід

"главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что от коронавируса в Украине умирают люди старше 50 лет.
«Сейчас (по состоянию на 2 апреля — ред.) мы имеем 20 случаев болезни с летальным исходом. Среди умерших — 15 женщин и 5 мужчин. Все они — лица старше 50 лет. Почти все умершие, 88%, имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких."
Sovenok
 
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