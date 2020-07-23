В Україні змінюють стратегію щодо коронавірусу

Скільки читаю про померлих від Ковіда - довга історія хвороб які тянуться роками. Але всі померли від Ковіда
Вже троє знайомих казали, як їх в лікарні просили, щоб вони признали в себе Ковід
"главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что от коронавируса в Украине умирают люди старше 50 лет.
«Сейчас (по состоянию на 2 апреля — ред.) мы имеем 20 случаев болезни с летальным исходом. Среди умерших — 15 женщин и 5 мужчин. Все они — лица старше 50 лет. Почти все умершие, 88%, имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких."