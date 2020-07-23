В Україні змінюють стратегію щодо коронавірусу

change_pm написав:di2gard написав:
Русский-родной для половины украинцев. Его предок-старославянский- использовался как письменный еще со времен Киевской руси. Это не язык меньшинств. Угнетать русский в Украине так же преступно, как и угнетать украинский.
В державі Україна едина державна мова - Українська. Всі інші - мови меншин, включаючи російську. Читайте конституцію.
Нажаль, перші українські президенти, кацапи по духу, не спромоглися вчасно провести повну українізацію, що б в нікого не виникало навіть такої думки:Русский-родной для половины украинцев.
Це логіка і мислення малоросів, які тільки і чекають, що прийде старший брат і поставить їх у стойло.
Що ж, вам ніхто, нажаль не забороняє так думати і мислити, і писати вашою рідною мовою - російською.
Тільки треба ЧЕСНО собі сказати, що Ви не українець. Максимум, малорос, а ліпше сказати, расейська консерва, яка думає, що вона українець!
Жорстоко і не толерантно? Так, але з чесного визнання, хто ти є, починаються ЗМІНИ
Ни **а,многие родились там где был русский тотально и впитали его с детства.На суржике разговаривало только село.И если тебе за дох лет то ты уже не перестраивашься -поздно.
Но это не значит что ты не любишь землю где ты родился и ту среду в которой жил.
Не понимаю чем я меньший патриот чем тот который в шароварах гопака оттанцовывает в угоду времени?..Кто будет мерять патриотизм?..А где вы были тогда в советке,что-то не слышал такие броски речи.Это евреи сейчас кричат о патриотизме.
А я, когда Крым захватывали позвонил дежурному по городу-не кадровый ,а офицер с зеленым билетом-запас,готов выступить и все такое--"не нуждаемся"был ответ.
Так кто патриот те кто Крым сдавали,кадровые,администрация,сыловики?
Или те ,в том числе многие русскоязычные кто готов был выступить с оружием..но без приказа МО,вооружения и эшалона ничего не могли.Нам что с граблями пехом добираться до севаса
от патрийоты.