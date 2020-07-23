В Україні змінюють стратегію щодо коронавірусу

Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
change_pm написав:Ukrainian, а чого ти по кацапськи балакаєш?
Державну мову не знаєш?
Русский-родной для половины украинцев. Его предок-старославянский- использовался как письменный еще со времен Киевской руси. Это не язык меньшинств. Угнетать русский в Украине так же преступно, как и угнетать украинский.
В державі Україна едина державна мова - Українська. Всі інші - мови меншин, включаючи російську. Читайте конституцію.
Нажаль, перші українські президенти, кацапи по духу, не спромоглися вчасно провести повну українізацію, що б в нікого не виникало навіть такої думки:
Русский-родной для половины украинцев.
Це логіка і мислення малоросів, які тільки і чекають, що прийде старший брат і поставить їх у стойло.
Що ж, вам ніхто, нажаль не забороняє так думати і мислити, і писати вашою рідною мовою - російською.
Тільки треба ЧЕСНО собі сказати, що Ви не українець. Максимум, малорос, а ліпше сказати, расейська консерва, яка думає, що вона українець!
Жорстоко і не толерантно? Так, але з чесного визнання, хто ти є, починаються ЗМІНИ
Ни **а,многие родились там где был русский тотально и впитали его с детства.На суржике разговаривало только село.И если тебе за дох лет то ты уже не перестраивашься -поздно. Но это не значит что ты не любишь землю где ты родился и ту среду в которой жил. Не понимаю чем я меньший патриот чем тот который в шароварах гопака оттанцовывает в угоду времени?..Кто будет мерять патриотизм?..А где вы были тогда в советке,что-то не слышал такие броски речи.Это евреи сейчас кричат о патриотизме. А я, когда Крым захватывали позвонил дежурному по городу-не кадровый ,а офицер с зеленым билетом-запас,готов выступить и все такое--"не нуждаемся"был ответ. Так кто патриот те кто Крым сдавали,кадровые,администрация,сыловики? Или те ,в том числе многие русскоязычные кто готов был выступить с оружием..но без приказа МО,вооружения и эшалона ничего не могли.Нам что с граблями пехом добираться до севаса от патрийоты.
Попаданец написав:Главное больше тестов, что-бы устрашающую картинку сделать
Если коронавирусников нет, то хоть миллионы делай тестов, их количество не увеличится.
Скільки читаю про померлих від Ковіда - довга історія хвороб які тянуться роками. Але всі померли від Ковіда Вже троє знайомих казали, як їх в лікарні просили, щоб вони признали в себе Ковід
"главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что от коронавируса в Украине умирают люди старше 50 лет. «Сейчас (по состоянию на 2 апреля — ред.) мы имеем 20 случаев болезни с летальным исходом. Среди умерших — 15 женщин и 5 мужчин. Все они — лица старше 50 лет. Почти все умершие, 88%, имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких."
change_pm написав:Ukrainian, а чого ти по кацапськи балакаєш? Державну мову не знаєш?
А если в репу за такие высеры дать?
Для половины украинцев (от рождения) русский - родной и основной язык. Это язык на которым мы учились, на котором мы думаем, разговариваем, на котором общаемся в кругу семьи и с другими окружающими нас людьми.
Далее, если уж ты начал читать Конституцию, то прочитав начало 10 статьи - читай её до конца:
"В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської"
Попаданец написав:Главное больше тестов, что-бы устрашающую картинку сделать
Если коронавирусников нет, то хоть миллионы делай тестов, их количество не увеличится.
Скільки читаю про померлих від Ковіда - довга історія хвороб які тянуться роками. Але всі померли від Ковіда Вже троє знайомих казали, як їх в лікарні просили, щоб вони признали в себе Ковід
"главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что от коронавируса в Украине умирают люди старше 50 лет. «Сейчас (по состоянию на 2 апреля — ред.) мы имеем 20 случаев болезни с летальным исходом. Среди умерших — 15 женщин и 5 мужчин. Все они — лица старше 50 лет. Почти все умершие, 88%, имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких."
И что? -- без ковида они бы и дальше "долго тянулись годами" -- а так -- все.
change_pm написав:Ukrainian, а чого ти по кацапськи балакаєш? Державну мову не знаєш?
А если в репу за такие высеры дать?
Для половины украинцев (от рождения) русский - родной и основной язык. Это язык на которым мы учились, на котором мы думаем, разговариваем, на котором общаемся в кругу семьи и с другими окружающими нас людьми.
Далее, если уж ты начал читать Конституцию, то прочитав начало 10 статьи - читай её до конца:
"В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської"
Так кто тут чьи права нарушает, нацик шизоидный?
Как не крути, а он прав. Говорил бы Крым и Донбасс по украински, не было б сейчас войны. Язык вроде мелочь, а людям жизни спасает.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД