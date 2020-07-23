В Україні змінюють стратегію щодо коронавірусу

Додано: Вів 11 сер, 2020 14:14

change_pm написав: di2gard написав: change_pm написав: Ukrainian, а чого ти по кацапськи балакаєш?



Державну мову не знаєш?

, а чого ти по кацапськи балакаєш?Державну мову не знаєш?

Русский-родной для половины украинцев. Его предок-старославянский- использовался как письменный еще со времен Киевской руси. Это не язык меньшинств. Угнетать русский в Украине так же преступно, как и угнетать украинский. Русский-родной для половины украинцев. Его предок-старославянский- использовался как письменный еще со времен Киевской руси. Это не язык меньшинств. Угнетать русский в Украине так же преступно, как и угнетать украинский.



В державі Україна едина державна мова - Українська. Всі інші - мови меншин, включаючи російську. Читайте конституцію.



Нажаль, перші українські президенти, кацапи по духу, не спромоглися вчасно провести повну українізацію, що б в нікого не виникало навіть такої думки:

Русский-родной для половины украинцев.

Це логіка і мислення малоросів, які тільки і чекають, що прийде старший брат і поставить їх у стойло.



Що ж, вам ніхто, нажаль не забороняє так думати і мислити, і писати вашою рідною мовою - російською.



Тільки треба ЧЕСНО собі сказати, що Ви не українець. Максимум, малорос, а ліпше сказати, расейська консерва, яка думає, що вона українець!



Жорстоко і не толерантно? Так, але з чесного визнання, хто ти є, починаються ЗМІНИ В державі Україна едина державна мова - Українська. Всі інші - мови меншин, включаючи російську. Читайте конституцію.Нажаль, перші українські президенти, кацапи по духу, не спромоглися вчасно провести повну українізацію, що б в нікого не виникало навіть такої думки:Це логіка і мислення малоросів, які тільки і чекають, що прийде старший брат і поставить їх у стойло.Що ж, вам ніхто, нажаль не забороняє так думати і мислити, і писати вашою рідною мовою - російською.Тільки треба ЧЕСНО собі сказати, що Ви не українець. Максимум, малорос, а ліпше сказати, расейська консерва, яка думає, що вона українець!Жорстоко і не толерантно? Так, але з чесного визнання, хто ти є, починаються ЗМІНИ

Ни **а,многие родились там где был русский тотально и впитали его с детства.На суржике разговаривало только село.И если тебе за дох лет то ты уже не перестраивашься -поздно.Но это не значит что ты не любишь землю где ты родился и ту среду в которой жил.Не понимаю чем я меньший патриот чем тот который в шароварах гопака оттанцовывает в угоду времени?..Кто будет мерять патриотизм?..А где вы были тогда в советке,что-то не слышал такие броски речи.Это евреи сейчас кричат о патриотизме.А я, когда Крым захватывали позвонил дежурному по городу-не кадровый ,а офицер с зеленым билетом-запас,готов выступить и все такое--"не нуждаемся"был ответ.Так кто патриот те кто Крым сдавали,кадровые,администрация,сыловики?Или те ,в том числе многие русскоязычные кто готов был выступить с оружием..но без приказа МО,вооружения и эшалона ничего не могли.Нам что с граблями пехом добираться до севасаот патрийоты.