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В Україні змінюють
стратегію щодо коронавірусу

В Україні змінюють стратегію щодо коронавірусу
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 14:14

  change_pm написав:
  di2gard написав:
  change_pm написав:Ukrainian, а чого ти по кацапськи балакаєш?

Державну мову не знаєш?

Русский-родной для половины украинцев. Его предок-старославянский- использовался как письменный еще со времен Киевской руси. Это не язык меньшинств. Угнетать русский в Украине так же преступно, как и угнетать украинский.


В державі Україна едина державна мова - Українська. Всі інші - мови меншин, включаючи російську. Читайте конституцію.

Нажаль, перші українські президенти, кацапи по духу, не спромоглися вчасно провести повну українізацію, що б в нікого не виникало навіть такої думки:
Русский-родной для половины украинцев.

Це логіка і мислення малоросів, які тільки і чекають, що прийде старший брат і поставить їх у стойло.

Що ж, вам ніхто, нажаль не забороняє так думати і мислити, і писати вашою рідною мовою - російською.

Тільки треба ЧЕСНО собі сказати, що Ви не українець. Максимум, малорос, а ліпше сказати, расейська консерва, яка думає, що вона українець!

Жорстоко і не толерантно? Так, але з чесного визнання, хто ти є, починаються ЗМІНИ :)

Ни **а,многие родились там где был русский тотально и впитали его с детства.На суржике разговаривало только село.И если тебе за дох лет то ты уже не перестраивашься -поздно.
Но это не значит что ты не любишь землю где ты родился и ту среду в которой жил.
Не понимаю чем я меньший патриот чем тот который в шароварах гопака оттанцовывает в угоду времени?..Кто будет мерять патриотизм?..А где вы были тогда в советке,что-то не слышал такие броски речи.Это евреи сейчас кричат о патриотизме.
А я, когда Крым захватывали позвонил дежурному по городу-не кадровый ,а офицер с зеленым билетом-запас,готов выступить и все такое--"не нуждаемся"был ответ.
Так кто патриот те кто Крым сдавали,кадровые,администрация,сыловики?
Или те ,в том числе многие русскоязычные кто готов был выступить с оружием..но без приказа МО,вооружения и эшалона ничего не могли.Нам что с граблями пехом добираться до севаса :D
от патрийоты.
Vladik
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 14:16

  freeze написав:
  Попаданец написав:Главное больше тестов, что-бы устрашающую картинку сделать


Если коронавирусников нет, то хоть миллионы делай тестов, их количество не увеличится.

Скільки читаю про померлих від Ковіда - довга історія хвороб які тянуться роками. Але всі померли від Ковіда :roll:
Вже троє знайомих казали, як їх в лікарні просили, щоб вони признали в себе Ковід

"главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что от коронавируса в Украине умирают люди старше 50 лет.
«Сейчас (по состоянию на 2 апреля — ред.) мы имеем 20 случаев болезни с летальным исходом. Среди умерших — 15 женщин и 5 мужчин. Все они — лица старше 50 лет. Почти все умершие, 88%, имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких."
Sovenok
 
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Це чудово. Гроші з Фонду вже розікрали, тепер можна й "стратегію міняти" - під це ще грошей у той же Фонд назбирати і ще раз розікрасти.
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 16:50

  change_pm написав:Ukrainian, а чого ти по кацапськи балакаєш?
Державну мову не знаєш?

А если в репу за такие высеры дать?

Для половины украинцев (от рождения) русский - родной и основной язык. Это язык на которым мы учились, на котором мы думаем, разговариваем, на котором общаемся в кругу семьи и с другими окружающими нас людьми.

Далее, если уж ты начал читать Конституцию, то прочитав начало 10 статьи - читай её до конца:

"В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської"

Так кто тут чьи права нарушает, нацик шизоидный?
Grover
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 17:56

  Sovenok написав:
  freeze написав:
  Попаданец написав:Главное больше тестов, что-бы устрашающую картинку сделать


Если коронавирусников нет, то хоть миллионы делай тестов, их количество не увеличится.

Скільки читаю про померлих від Ковіда - довга історія хвороб які тянуться роками. Але всі померли від Ковіда :roll:
Вже троє знайомих казали, як їх в лікарні просили, щоб вони признали в себе Ковід

"главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что от коронавируса в Украине умирают люди старше 50 лет.
«Сейчас (по состоянию на 2 апреля — ред.) мы имеем 20 случаев болезни с летальным исходом. Среди умерших — 15 женщин и 5 мужчин. Все они — лица старше 50 лет. Почти все умершие, 88%, имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких."

И что? -- без ковида они бы и дальше "долго тянулись годами" -- а так -- все.
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 18:27

  Sovenok написав:Скільки читаю про померлих від Ковіда - довга історія хвороб які тянуться роками. Але всі померли від Ковіда


Ни один полностью здоровый человек не умер еще от коронавируса. Коронавирус убивает только слабых здоровьем или ослабленных чем-то.

  Sovenok написав:«Сейчас (по состоянию на 2 апреля — ред.) мы имеем 20 случаев болезни с летальным исходом. Все они — лица старше 50 лет.


Зачётный юмор, читается ностальгически с учётом, что сейчас 11 августа и умерло 1951 человек, в том числе и моложе 30 лет.
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 18:48

  Grover написав:
  change_pm написав:Ukrainian, а чого ти по кацапськи балакаєш?
Державну мову не знаєш?

А если в репу за такие высеры дать?

Для половины украинцев (от рождения) русский - родной и основной язык. Это язык на которым мы учились, на котором мы думаем, разговариваем, на котором общаемся в кругу семьи и с другими окружающими нас людьми.

Далее, если уж ты начал читать Конституцию, то прочитав начало 10 статьи - читай её до конца:

"В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської"

Так кто тут чьи права нарушает, нацик шизоидный?

Как не крути, а он прав. Говорил бы Крым и Донбасс по украински, не было б сейчас войны.
Язык вроде мелочь, а людям жизни спасает.
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 19:10

Ukrainian, а если взглянуть на это с другой стороны? Если б некоторые не кричали "хто не скаче той москаль" и "москалів на ножі" (и это еще в декабре-январе - никакой агрессии в Крыму не было), а другие сразу придя во власть не начали ущемлять русский язык - то и никто не рыпался б в Крыму и на востоке?
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 19:38

  RomanTik написав:Ukrainian, а если взглянуть на это с другой стороны? Если б некоторые не кричали "хто не скаче той москаль" и "москалів на ножі" (и это еще в декабре-январе - никакой агрессии в Крыму не было), а другие сразу придя во власть не начали ущемлять русский язык - то и никто не рыпался б в Крыму и на востоке?

Он не поймёт.
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 19:45

  RomanTik написав:Ukrainian, а если взглянуть на это с другой стороны? Если б некоторые не кричали "хто не скаче той москаль" и "москалів на ножі" (и это еще в декабре-январе - никакой агрессии в Крыму не было), а другие сразу придя во власть не начали ущемлять русский язык - то и никто не рыпался б в Крыму и на востоке?

Говорили бы по украински ничего бы не было, и этого тоже.
Но если людям комфортнее думать на русском и жить как живет в данный период Донбасс, кто ж им доктор.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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