В Україні змінюють стратегію щодо коронавірусу
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Додано: Сер 12 сер, 2020 09:59
freeze написав: Sovenok написав:
Скільки читаю про померлих від Ковіда - довга історія хвороб які тянуться роками. Але всі померли від Ковіда
Ни один полностью здоровый человек не умер еще от коронавируса. Коронавирус убивает только слабых здоровьем или ослабленных чем-то.
А если вспомнить древнюю медицинскую шутку про "недообследованных" -- в группе риска все население Украины.
freeze написав: Sovenok написав:
«Сейчас (по состоянию на 2 апреля — ред.) мы имеем 20 случаев болезни с летальным исходом. Все они — лица старше 50 лет.
Зачётный юмор, читается ностальгически с учётом, что сейчас
11 августа и умерло 1951 человек, в том числе и моложе 30 лет.
Та да --
Sovenok
, походу, только из долгого запоя вышел -- и давай правду-матку сходу рубить про "всего лишь еще один грип"...
_hunter
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