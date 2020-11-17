В Україні змінюють стратегію щодо коронавірусу

А если вспомнить древнюю медицинскую шутку про "недообследованных" -- в группе риска все население Украины.
Та да -- Sovenok, походу, только из долгого запоя вышел -- и давай правду-матку сходу рубить про "всего лишь еще один грип"...
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Додано: Сер 12 сер, 2020 08:59
А если вспомнить древнюю медицинскую шутку про "недообследованных" -- в группе риска все население Украины.
Та да -- Sovenok, походу, только из долгого запоя вышел -- и давай правду-матку сходу рубить про "всего лишь еще один грип"...
Додано: Сер 18 лис, 2020 21:04
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