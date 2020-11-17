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В Україні змінюють
стратегію щодо коронавірусу

В Україні змінюють стратегію щодо коронавірусу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 08:59

  freeze написав:
  Sovenok написав:Скільки читаю про померлих від Ковіда - довга історія хвороб які тянуться роками. Але всі померли від Ковіда


Ни один полностью здоровый человек не умер еще от коронавируса. Коронавирус убивает только слабых здоровьем или ослабленных чем-то.

А если вспомнить древнюю медицинскую шутку про "недообследованных" -- в группе риска все население Украины.


  freeze написав:
  Sovenok написав:«Сейчас (по состоянию на 2 апреля — ред.) мы имеем 20 случаев болезни с летальным исходом. Все они — лица старше 50 лет.


Зачётный юмор, читается ностальгически с учётом, что сейчас 11 августа и умерло 1951 человек, в том числе и моложе 30 лет.

Та да -- Sovenok, походу, только из долгого запоя вышел -- и давай правду-матку сходу рубить про "всего лишь еще один грип"...
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 21:04

  sal написав:стратегия изменилась:
два заболевших - закрытое метро
тысяча заболевших в день - открытое метро


У нас за океаном почти 200,000 заболевших в день - такая же ерунда, всё то открывается, то закрывается, то приоткрывается. Задообали.
Dear_Sir
 
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