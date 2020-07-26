У Міністерстві внутрішніх справ України анонсували подальшу реформу поліції.
Дивися повний текст В Україні з'являться свої \"шерифи\". Що робитимуть і чим відрізнятимуться від дільничних.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 сер, 2020 15:58
В Україні з'являться свої "шерифи". Що робитимуть і чим...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні з'являться свої \"шерифи\". Що робитимуть і чим відрізнятимуться від дільничних.
Додано: Пон 10 сер, 2020 15:59
читаем между строк "государство ликвидирует полицию, вопреки Конституции". Защита граждан - дело самих граждан. Экономия на полиции = миллионные з/п наглядовой раде.
Додано: Пон 10 сер, 2020 16:23
Re: экономия
Страна живет на многомиллионные кредиты в валюте. Дали на шерифа, на другую полицию не дали.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|