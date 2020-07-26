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В Україні з'являться свої
"шерифи". Що робитимуть і чим...

В Україні з'являться свої "шерифи". Що робитимуть і чим...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 15:58

В Україні з'являться свої "шерифи". Що робитимуть і чим...

Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві внутрішніх справ України анонсували подальшу реформу поліції.

Дивися повний текст В Україні з'являться свої \"шерифи\". Що робитимуть і чим відрізнятимуться від дільничних.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 15:59

читаем между строк "государство ликвидирует полицию, вопреки Конституции". Защита граждан - дело самих граждан. Экономия на полиции = миллионные з/п наглядовой раде.
Марта
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 16:23

Re: экономия

Страна живет на многомиллионные кредиты в валюте. Дали на шерифа, на другую полицию не дали.
sal
 
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