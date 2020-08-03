Вже восени українці можуть отримати можливість швидко здобувати додаткові кваліфікації
Дивися повний текст Українцям дозволять швидко отримувати додаткові кваліфікації: законопроєкт.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 сер, 2020 16:15
Українцям дозволять швидко отримувати додаткові...
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Дивися повний текст Українцям дозволять швидко отримувати додаткові кваліфікації: законопроєкт.
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