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Вартість реконструкції
столичного Шулявського мосту...

Вартість реконструкції столичного Шулявського мосту...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 17:17

Вартість реконструкції столичного Шулявського мосту...

Пропонуємо до обговорення:
Будівництво нової розв’язки на Шулявці, яке на перших етапах роботи обіцяли закінчити до 2019 року, все ще триває і з кожним новим етапом потребує все більше коштів.

Дивися повний текст Вартість реконструкції столичного Шулявського мосту зросла до двох мільярдів гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 17:17

крадуть аж гай шумить
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 17:26

Re: и только гай вокруг

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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 17:33

Re: Вартість реконструкції столичного Шулявського мосту...

Кличко самий кращий мер.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 17:43

Re: Вартість реконструкції столичного Шулявського мосту...

чем больше, тем лучше. Когда потратим 2 ярда, попросим еще на какую-то фигню, например, перенести зоопарк, а то он подозрительно близко к развязке
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