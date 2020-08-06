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Вартість реконструкції столичного Шулявського мосту...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 сер, 2020 17:17
Пропонуємо до обговорення:
Будівництво нової розв’язки на Шулявці, яке на перших етапах роботи обіцяли закінчити до 2019 року, все ще триває і з кожним новим етапом потребує все більше коштів.
Дивися повний текст Вартість реконструкції столичного Шулявського мосту зросла до двох мільярдів гривень
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Додано: Пон 10 сер, 2020 17:17
крадуть аж гай шумить
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Додано: Пон 10 сер, 2020 17:26
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Додано: Пон 10 сер, 2020 17:33
Кличко самий кращий мер.
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Додано: Пон 10 сер, 2020 17:43
чем больше, тем лучше. Когда потратим 2 ярда, попросим еще на какую-то фигню, например, перенести зоопарк, а то он подозрительно близко к развязке
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