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Вартість реконструкції столичного Шулявського мосту...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 сер, 2020 17:17
Пропонуємо до обговорення:
Будівництво нової розв’язки на Шулявці, яке на перших етапах роботи обіцяли закінчити до 2019 року, все ще триває і з кожним новим етапом потребує все більше коштів.
Дивися повний текст Вартість реконструкції столичного Шулявського мосту зросла до двох мільярдів гривень
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Додано: Пон 10 сер, 2020 17:17
крадуть аж гай шумить
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Додано: Пон 10 сер, 2020 17:26
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Додано: Пон 10 сер, 2020 17:33
Кличко самий кращий мер.
Увага, на форумі порохата цензура.
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Додано: Пон 10 сер, 2020 17:43
чем больше, тем лучше. Когда потратим 2 ярда, попросим еще на какую-то фигню, например, перенести зоопарк, а то он подозрительно близко к развязке
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Додано: Вів 11 сер, 2020 10:04
sequence написав:
перенести зоопарк, а то он подозрительно близко
скоро: В зоопарке в Киеве начали строить жилой дом.
как сейчас: В парке Малышко в Киеве начали строить жилой дом.
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sal
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Додано: Вів 11 сер, 2020 12:10
sal написав: sequence написав:
перенести зоопарк, а то он подозрительно близко
скоро: В зоопарке в Киеве начали строить жилой дом.
как сейчас: В парке Малышко в Киеве начали строить жилой дом.
вообще нормальная тема в зоопарке построить дом. Там столько преимуществ - всякие зверушки днем и ночью разные звуки издают; хренового управдома можно скормить львам; огородить территорию комплекса рвом, в котором будут плавать аллигаторы; за мясо из придомового сильпо придется драться с тигром и т.д. и т.п.
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sequence
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Додано: Вів 11 сер, 2020 15:44
Воровства в таких объемах в истории Украины еще не было.
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