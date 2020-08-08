У липні міжнародні резерви України зросли на 300 млн доларів. Зараз вони найвищі за останні 10 років - 28,8 млрд доларів.
Дивися повний текст Міжнародні резерви на найвищому за 10 років рівні - Шмигаль.
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Додано: Пон 10 сер, 2020 18:36
Міжнародні резерви на найвищому за 10 років рівні - Шмигаль
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Дивися повний текст Міжнародні резерви на найвищому за 10 років рівні - Шмигаль.
Додано: Пон 10 сер, 2020 18:36
Структуру плиз!!!! Сколько наших, сколько заемных, под какой процент и сколько процентов нужно будет выплатить????? Хвастунишка!!!
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