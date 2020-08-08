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Міжнародні резерви на найвищому
за 10 років рівні - Шмигаль

Міжнародні резерви на найвищому за 10 років рівні - Шмигаль
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 18:36

Міжнародні резерви на найвищому за 10 років рівні - Шмигаль

Пропонуємо до обговорення:
У липні міжнародні резерви України зросли на 300 млн доларів. Зараз вони найвищі за останні 10 років - 28,8 млрд доларів.

Дивися повний текст Міжнародні резерви на найвищому за 10 років рівні - Шмигаль.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 18:36

Структуру плиз!!!! Сколько наших, сколько заемных, под какой процент и сколько процентов нужно будет выплатить????? Хвастунишка!!!
Галина441
 
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