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Анонсоване підвищення мінімальної зарплати до 5 тис....
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 10 сер, 2020 19:49
Пропонуємо до обговорення:
Голова ради Національного банку Богдан Данилишин заявляє, що анонсоване Кабінетом Міністрів рішення про підняття мінімальної заробітної плати є обґрунтованим і відповідає сучасним потребам економіки.
Дивися повний текст Анонсоване підвищення мінімальної зарплати до 5 тис. гривень є обґрунтованим - голова ради НБУ
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Додано: Пон 10 сер, 2020 19:49
За його словами, збільшення доходів українців дозволить збільшити споживання товарів і послуг
Это не доходы увеличивают, а налоги ;)
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Igorten
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Додано: Вів 11 сер, 2020 10:06
Igorten написав:
За його словами, збільшення доходів українців дозволить збільшити споживання товарів і послуг
Это не доходы увеличивают, а налоги
Госам -- в том числе и доходы... -- перед выборами идет обычное заигрывание с "малообеспеченными" слоями населения -- по примеру раисси и Беларуси.
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_hunter
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Додано: Вів 11 сер, 2020 11:04
_hunter написав:
Госам -- в том числе и доходы
Не очень сталкивался с ЗП госам, неужели они все сидят на минималке ?
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Igorten
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