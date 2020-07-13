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Анонсоване підвищення мінімальної
зарплати до 5 тис....

Анонсоване підвищення мінімальної зарплати до 5 тис....
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 19:49

Анонсоване підвищення мінімальної зарплати до 5 тис....

Пропонуємо до обговорення:
Голова ради Національного банку Богдан Данилишин заявляє, що анонсоване Кабінетом Міністрів рішення про підняття мінімальної заробітної плати є обґрунтованим і відповідає сучасним потребам економіки.

Дивися повний текст Анонсоване підвищення мінімальної зарплати до 5 тис. гривень є обґрунтованим - голова ради НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 19:49

За його словами, збільшення доходів українців дозволить збільшити споживання товарів і послуг
Это не доходы увеличивают, а налоги ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 10:06

  Igorten написав:
За його словами, збільшення доходів українців дозволить збільшити споживання товарів і послуг
Это не доходы увеличивают, а налоги ;)

Госам -- в том числе и доходы... -- перед выборами идет обычное заигрывание с "малообеспеченными" слоями населения -- по примеру раисси и Беларуси.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 11:04

Re: Анонсоване підвищення мінімальної зарплати до 5 тис....

  _hunter написав:Госам -- в том числе и доходы
Не очень сталкивался с ЗП госам, неужели они все сидят на минималке ?
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 16:08

Re: Анонсоване підвищення мінімальної зарплати до 5 тис....

Данный шаг будет способствовать решению ряда структурных диспропорций в экономике и стимулировать развитие внутреннего рынка”, – заявил Данилишин.


Так, а может сразу 10к минималку, еще больше простимулировать и развить?)) или может сразу 20к (600 евро), как у соседей? Вот тогда заживем!

Вместо того, чтобы сделать работу в белую более привлекательной, реформировать суды и правоохранительные органы, начать реально наказывать коррупционеров и работающих в черную и контрабандистов и пр. мы просто поднимем минималку - рехформаторы)
На баррикады будет лезть сложнее, чем в кабинки для голосования
Серхио
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 16:17

  Igorten написав:
  _hunter написав:Госам -- в том числе и доходы
Не очень сталкивался с ЗП госам, неужели они все сидят на минималке ?

У довольно большого их числа размер ставки высчитывается (разными коэффициентами) из минималки.
_hunter
 
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