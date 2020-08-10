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Держгеокадастр нарахував
1,8 млн грн штрафів

Держгеокадастр нарахував 1,8 млн грн штрафів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 00:32

Держгеокадастр нарахував 1,8 млн грн штрафів

Пропонуємо до обговорення:
З 27 до 31 липня 2020 року управління Держгеокадастру здійснили 595 заходів держконтролю за використанням та охороною земель.

Дивися повний текст Держгеокадастр нарахував 1,8 млн грн штрафів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 00:33

прослезиться только, ... за что им платят деньги?
Если такие результаты, может вообще разогнать к монаху?!
anton_gms
 
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