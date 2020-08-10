З 27 до 31 липня 2020 року управління Держгеокадастру здійснили 595 заходів держконтролю за використанням та охороною земель.
Дивися повний текст Держгеокадастр нарахував 1,8 млн грн штрафів.
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Додано: Вів 11 сер, 2020 00:32
Держгеокадастр нарахував 1,8 млн грн штрафів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Держгеокадастр нарахував 1,8 млн грн штрафів.
Додано: Вів 11 сер, 2020 00:33
прослезиться только, ... за что им платят деньги?
Если такие результаты, может вообще разогнать к монаху?!
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