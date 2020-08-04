Найдорожчі квартири в новобудовах продають в Печерському районі.
Дивися повний текст Скільки коштує квадратний метр житла в новобудовах Києва (інфографіка).
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Додано: Вів 11 сер, 2020 01:31
Скільки коштує квадратний метр житла в новобудовах Києва...
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Дивися повний текст Скільки коштує квадратний метр житла в новобудовах Києва (інфографіка).
Додано: Вів 11 сер, 2020 01:31
«Оболонь» – 18 250 грн за кв. м;
Бред какой то. И выставочный центр 32000 :shock:
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