Мільярди гривень заплатять українські споживачі та платники податків за відкриття імпорту електроенергії з Росії та Білорусі.
Дивися повний текст Імпорт російської електроенергії коштуватиме українцям мільярди гривень - Трохимець.
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Додано: Вів 11 сер, 2020 05:40
Імпорт російської електроенергії коштуватиме українцям...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Імпорт російської електроенергії коштуватиме українцям мільярди гривень - Трохимець.
Додано: Вів 11 сер, 2020 05:40
А зачем атомные блоки отключать? Отключите солнечную #уету, угольную генерацию придушите.
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