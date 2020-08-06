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Імпорт російської електроенергії
коштуватиме українцям...

Імпорт російської електроенергії коштуватиме українцям...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 05:40

Імпорт російської електроенергії коштуватиме українцям...

Пропонуємо до обговорення:
Мільярди гривень заплатять українські споживачі та платники податків за відкриття імпорту електроенергії з Росії та Білорусі.

Дивися повний текст Імпорт російської електроенергії коштуватиме українцям мільярди гривень - Трохимець.
R2
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А зачем атомные блоки отключать? Отключите солнечную #уету, угольную генерацию придушите.
summacut
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Та бідний народ якось переживе, а як багатий рижий це перенесе??? :D
Українець
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 19:58

Наша верховна рада как публичный дом , кто больше заплатит тому и дадут зелёную .
goha_1910
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 02:14

"Импортировать все равно, что отключить ГЭС и АЭС!" А ТЭС и ТЭЦ тебе в башку не приходило отключить?
astatempo
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